Mag je bellen voor het rood licht? Een hapje eten? En wat met hakken? Dit mag je wél en niet doen in de auto

De federale regering pakt uit met strengere regels en hogere boetes voor wie zijn of haar smartphone gebruikt tijdens het rijden. Wie bijvoorbeeld betrapt wordt met de gsm als gps op de schoot, krijgt voortaan een boete van 174 euro. Wat mag je eigenlijk allemaal wel en niet doen tijdens het rijden? Is een sandwich eten even strafbaar als sms’en achter het stuur? En zijn hoge hakken en slippers nu verboden of niet?