Macron in 2018, op bezoek in Nieuw-Caledonië. — © AP

“Frankrijk is een mooier land, nu Nieuw-Caledonië beslist heeft om erbij te blijven”, zegt president Emmanuel Macron. De bewoners van de eilandengroep in de Stille Oceaan zeiden “non” tegen de vraag om onafhankelijk te worden. Een vraag die al meer dan dertig jaar leeft. Frankrijk haalt opgelucht adem: het kan aanwezig blijven in een regio waar China zich roert. Al is de strijd van de separatisten nog niet ten einde.