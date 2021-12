Nederland verlengt coronamaatregelen: kerstvakantie vervroegd, ook snelle boosterprik

Volgens Rutte lijkt de piek van de huidige golf voorbij, maar baart de nieuwe omikronvariant de regering zorgen, terwijl die voor veel onzekerheid zorgt. Het aantal besmettingen is nog erg hoog, benadrukte Rutte. Ook liggen de ziekenhuizen nog vol met coronapatiënten. Daardoor moet reguliere zorg worden uitgesteld. “De belangrijkste boodschap is dat het maatregelenpakket verlengd moet worden”, aldus Rutte die zei dat zolang er veel coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen dit onvermijdelijk is.

Er is nu ook beslist dat basisscholen volgende week, uiterlijk dinsdag, dichtgaan om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Maar kinderen hoeven tijdens die week geen onlineles te krijgen. Scholen moeten wel opvang regelen voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Ook de buitenschoolse opvang gaat komende week dicht.

Wegens de zorgen rond de nieuwe variant komt er mogelijk eerder dan 14 januari een “weegmoment”‘, waarschuwde de regeringsleider. Mogelijk komt er vanwege de onvoorspelbaarheid van de omikronvariant al volgende week zo een nieuw weegmoment.

Boosterprik

Vanwege de omikronvariant krijgt elke 18-plusser uiterlijk in de tweede helft van januari een booster aangeboden, zei zorgminister Hugo de Jonge. De injectie komt er na drie maanden in plaats van na zes maanden na de laatste vaccinatie of doorgemaakte coronabesmetting. In totaal gaat het om 8,5 miljoen volwassenen die nog in aanmerking komen voor een booster.

De Nederlandse regering zal de financiële steunpakketten voor onder meer ondernemers, bedrijven, culturele instellingen en sportorganisaties verlengen tot en met het eerste kwartaal van 2022. Voor de steun voor de evenementensector geldt die verlenging tot en met het derde kwartaal.