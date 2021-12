30 jaar hield juf Anita helemaal alleen kleuterschool draaiende, nu moeten de deuren dicht: “Nooit moest ik met iemand rekening houden, behalve met mijn lievekes”

Ze was er dertig jaar lang de enige juf, de klusser van dienst, de toezichthouder in de eetzaal én de verpleegster als een kindje zijn knie had geschaafd. Maar nu moet juf Anita (54) noodgedwongen afscheid nemen van ‘haar’ kleuterschool in Overijse, want het klasje raakt niet meer gevuld. Anita is er het hart van in. “Straks ben ik mijn thuis kwijt.”