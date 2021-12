Human Rights Watch: “Israël gebruikte buitensporig geweld tegen Palestijnse betogers”

De Israëlische politie heeft “buitensporig geweld” gebruikt tegen Palestijnse demonstranten tijdens een vreedzaam protest in de Israëlische stad Lod. Dat heeft mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch dinsdag in een onderzoeksrapport bekendgemaakt.

Eerder dit jaar in mei braken in meerder Israëlische steden en gemeenten gewelddadige confrontaties uit tussen Joodse en Arabische Israëli’s. HRW sprak met tien getuigen en analyseerde video’s om het geweld in Lod te onderzoeken. Op basis hiervan concludeert de onderzoekscommissie dat de Israëlische politie Palestijnen discrimineerde in hun reactie op de onrust.

“Israëlische autoriteiten dreven vreedzame betogers met geweld uit elkaar en gebruikten opruiende taal. Ze traden niet gelijk op toen Joodse ultranationalisten Palestijnen aanvielen”, zegt Omar Shakir, directeur Israël en Palestina bij HRW.

Volgens Shakir vuurde de Israëlische politie ook met traangaskogels en granaten op de Palestijnse demonstranten. “Dit benadrukt hoe de Israëlische staat Joodse Israëli’s bevoorrecht ten koste van Palestijnen, ongeacht hun woonplaats en wettelijke status”, zegt Shakir.

“Anti-Israëlische vooringenomenheid”

De politie verwerpt de beschuldigingen en zegt niet partijdig te hebben gehandeld. HRW heeft dinsdag de Verenigde Naties opgeroepen om de discriminerende praktijken te onderzoeken. Volgens HRW houdt de Israëlische regering een “apartheidsregime” in stand ten opzichte van de Arabische Israëli’s. Israël reageerde en zegt dat HRW het onderzoek voerde met een “anti-Israëlische vooringenomenheid”.