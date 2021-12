Parlementaire fracties van coalitiepartijen stemmen in met Nederlands regeerakkoord

De veertienkoppige CDA-fractie was de eerste die “ja” zei, en die is “zeer tevreden” over de voorstellen, zei fractieleider Wopke Hoekstra dinsdagmiddag. Wel zijn er nog een paar punten die Hoekstra “onder de arm meeneemt naar de informateurs”. Maar dat zijn volgens hem niet meer dan “enkele details”.

D66-partijleider Sigrid Kaag maakte daarna bekend dat ook haar fractie instemde met het nieuwe coalitieakkoord. Kaag zei dat er een “hele positieve ontvangst” was, en dat de D66-Kamerleden “vol overtuiging” hebben ingestemd.

Gert-Jan Segers van de kleinste coalitiepartner, de ChristenUnie, klonk tevreden. “We hebben meer dingen binnengehaald dan vier jaar geleden”, vond hij. Bij de VVD klonk gejuich en luid applaus toen de fractie instemde. “Het akkoord is door de fractie heel positief ontvangen”, zei plaatsvervangend fractievoorzitter Sophie Hermans.

Begin januari van start

Net als de drie andere partijen wil ook de VVD wel nog een “paar punten” bespreken met de twee informateurs. Dat gebeurt woensdagochtend om 9 uur. Woensdag wordt het definitieve akkoord gepresenteerd aan de Tweede Kamer, donderdag debatteert het parlement over het regeerakkoord. De parlementsleden zullen dan ook wellicht ontslagnemend premier Mark Rutte vragen een nieuwe regering te vormen.

Daarna kan Rutte dan beginnen met het samenstellen van zijn vierde regering. Die zal twintig ministers en negen staatssecretarissen tellen. Begin januari zal de regering dan aantreden.