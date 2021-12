School moet 10.000 euro subsidies teruggeven door vage schoolfacturen

Basisschool Lucerna in Anderlecht moet 10.000 euro van haar subsidies terugbetalen aan de Vlaamse overheid. Oorzaak is het gebrek aan transparantie in de schoolfactuur. Het is nog maar de tweede keer in bijna twintig jaar tijd dat een school zo’n sanctie krijgt opgelegd. “Vlaanderen verwacht van scholen dat ze open en duidelijk communiceren over de kosten die ze ouders aanrekenen”, zegt het kabinet van minister Ben Weyts (N-VA).