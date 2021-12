Boris Johnson overleeft opstand in eigen partij: coronamaatregelen goedgekeurd met hulp van oppositie

Het Britse Lagerhuis heeft dinsdag een reeks maatregelen goedgekeurd in de strijd tegen het coronavirus, met name tegen de omikronvariant die in het Verenigd Koninkrijk welig tiert. Op voorstel van premier Boris Johnson, maar niet met de steun van diens (hele) partij: bijna honderd conservatieve parlementsleden stemden tegen. Een opstand die de standing van Johnson verder aantast.

Gezien de razendsnelle verspreiding van de omikronvariant in het Verenigd Koninkrijk wilde de Britse regering strengere maatregelen invoeren. Zo moest er gestemd worden over het voorstel om het mondmasker te verplichten op openbare plaatsen (met uitzondering van pubs, restaurants en sportscholen). Vaccinatie zou vanaf april ook verplicht worden voor “zorgpersoneel in de frontlinie”. De regering wilde ten slotte ook een coronapas voor nachtclubs en andere grote evenementen,en verplicht thuiswerk laten invoeren.

Er werden dinsdag 59.610 namelijk nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd in het verenigd Koninkrijk, het hoogste cijfer sinds begin januari en het op vier na hoogste sinds het begin van de pandemie. Inmiddels zijn in het land ook al 5.300 besmettingen met de omikronvariant opgetekend. De regering probeerde daarom druk uit te oefenen op haar eigen parlementsleden, met Johnson die onder andere schermde met de “enorme golf aan besmettingen” die op het land afkwam.

Maar een probleemloze goedkeuring in het Lagerhuis was niet vanzelfsprekend voor de regering van Johnson: de premier ligt al weken zwaar onder vuur. Niet alleen voor zijn aanpak van de coronacrisis, maar ook voor schandaal(tje) na schandaal(tje) zoals vermeende kerstfeestjes in Downing Street, of corruptie bij de renovatie van zijn ambtswoning.

Bijna 100 opstandelingen

Maar ondanks een dag koortsachtige gelobby achter de schermen, stemden tientallen conservatieve parlementsleden dinsdagavond toch tegen het voorstel van hun eigen regering. De maatregelen werden enkel goedgekeurd omdat oppositiepartij Labour ook voor stemde: finaal werd het voorstel goedgekeurd met 369 stemmen voor, en 126 tegen. Bijna honderd van die tegenstemmen kwamen van Conservatieve parlementsleden. Sommigen stemden weliswaar tegen omdat ze het niet eens zijn met de invoering van een variant van het Belgische Covid Safe Ticket, maar velen lieten noteren dat ze neen hadden gestemd als signaal aan Johnson.

Toch lijken er niet genoeg critici binnen de Conservatieve fractie om het premierschap van Johnson in gevaar te brengen: volgens insiders is er geen enkele potentiële tegenkandidaat die genoeg stemmen kan verzamelen om zelf aanspraak te maken op het ambt. “Zelfs op een slechte dag is Boris nog beter dan eender welke andere wannabe op een goeie dag”, aldus een anonieme bron bij de BBC.