Spijtoptant Dejan Veljkovic suggereert dat hij via bevriende ref rol speelde in laatste titel van paars-wit: “Maak je niet ongerust, vriend”, zei Delferière. “Anderlecht zal niet verliezen”

Beïnvloedde Dejan Veljkovic in mei 2017 de laatste titelwinst van Anderlecht? In zijn boek ‘De biecht van Dejan Veljkovic’ zegt de spelersmakelaar dat oud-manager Herman Van Holsbeeck hem vroeg scheidsrechter Sébastien Delferière te contacteren. Anderlecht mocht niet verliezen op Club Brugge. “Maak je niet ongerust, vriend, Anderlecht zal niet verliezen”, zou Delferière aan Veljkovic hebben gezegd.

Club was in mei 2017 tot twee punten genaderd van Anderlecht en ontving de leider thuis. “Als we verliezen, kunnen we de titel nog mislopen”, zou Herman Van Holsbeeck hebben gezegd aan Dejan Veljkovic, die makelaar was van Anderlecht-speler Sofiane Hanni. Van Holsbeeck wist ook dat Veljkovic bevriend was met Delferière, de scheidsrechter met dienst. “Vraag gewoon aan Sébastien om ons te beschermen tijdens die match. Er zal extreem veel druk zijn op de scheidsrechter. Zeg gewoon dat hij moet weerstaan aan die druk. Dit wordt de match van het jaar voor ons. Als we kampioen spelen, wordt er veel mogelijk.”

Van Holsbeeck bood geen geld in de plaats. Hij stelde wel een forse loonsverbetering voor Hanni in het vooruitzicht. Een nieuw contract voor Hanni betekende ook meer geld voor makelaar Veljkovic. “Als we kampioen spelen, ligt dat verbeterde contract meteen voor Hanni klaar. Dat verzeker ik je”, wordt Van Holsbeeck geciteerd. Veljkovic stemde in en nodigde Delferière uit voor een lunch. Dat deden ze wel vaker. Veljkovic deed zijn verhaal, waarna Delferière hem glimlachend in de arm kneep. “Maak je niet ongerust, vriend”, wordt hij geciteerd Veljkovic’ boek. “Anderlecht zal niet verliezen.”

Die zondag 14 mei speelde Anderlecht 1-1 gelijk op Club Brugge. Na afloop belde Delferière naar Veljkovic met de vraag of hij tevreden was. “Ik feliciteerde hem voor de geweldige match die hij had gefloten”, schrijft Veljkovic in zijn boek. “Ook Herman Van Holsbeeck belde me nog diezelfde avond, vanuit zijn auto. Het was een geweldige match, Dejan. Bedankt voor je medewerking. Sébastien heeft heel goed gefloten. Bedankt ook hem maar een keer. En nu gaan we snel samenzitten in verband met Sofiane.”

Enkele weken later tekende Hanni een nieuw contract bij Anderlecht. Zijn salaris verdubbelde tot 800.000 euro netto per jaar. Veljkovic kreeg naar eigen zeggen een commissie van 440.000 euro, waarvan twee schijven werden betaald in de periode voor hij werd opgesloten in de zaak-Propere Handen. Bijna de helft van het geld zou hij terug naar Van Holsbeeck hebben laten vloeien.

In augustus lootte Anderlecht PSG, Bayern München en Celtic Glasgow in de Champions League. Delferière kreeg telkens tickets, parkeerkaarten en uitnodigingen voor de viprecepties voor en na de wedstrijd in het Constant Vanden Stockstadion.

“Pure quatsch”

Van Holsbeeck ontkent alle aantijgingen over matchfixing. “Dat is pure quatsch.” Wat betreft de retrocommissies die hij van Veljkovic zou hebben ontvangen, zegt hij dat zich zal verdedigen voor de rechtbank. Ook Delferière beweert bij monde van zijn advocaat Jorgen Van Laer dat er van matchfixing geen sprake is. “Herman Van Holsbeeck zou enkel hebben gezegd dat hij blij was met de aanstelling van Delferière omdat dat een sterke ref is die zich niet laat beïnvloeden door een thuispubliek. Iets dat mijn cliënt ook kan bijtreden. Hij kreeg algemeen bijval voor zijn sterke prestatie in die wedstrijd. Hij zou zich nooit laten manipuleren door een spelersmakelaar en al zeker niet voor enkele tickets. Die heeft hij gekregen omdat hij bevriend was met Dejan Veljkovic. Omgekeerd had Veljkovic van mijn cliënt kaarten voor de bekerfinale eerder dat jaar ontvangen.”

Het is afwachten of Van Holsbeeck en Delferière zich voor matchfixing zullen moeten worden verantwoorden voor het gerecht.

De biecht van Dejan Veljkovic: Uitgeverij Pelckmans, € 22.50, paperback, 240 blz., ISBN 978 94 6383 188 8, opgetekend door Wim Van den Eynde.