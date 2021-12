Spijtoptant Dejan Veljkovic doorbreekt stilte: “Ons Belgisch voetbal is door en door rot. Iedereen wil altijd meer en meer verdienen”

Een corrupte makelaar die meedraaide in een door en door corrupt systeem. Dejan Veljkovic (51), betrokken bij honderd valse contracten, richt zijn vizier op nagenoeg alle bestuurskamers uit onze profcompetitie én op de Voetbalbond. “Het initiatief om spelers en trainers in het zwart te betalen kwam altijd van de clubs zelf.” Hoe de fiscus optimaal belazeren, leerde hij naar eigen zeggen van bestuursleden van KRC Genk én Club Brugge. “Ik was ook verblind door geld, maar wilde vooral anderen ‘pleasen’.”