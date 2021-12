“Franse schrik” van Vlaamse juweliers mogelijk uitgeleverd aan ons land

Het Belgische gerecht heeft een verzoek gericht aan Frankrijk voor de uitlevering van Yohan B. De Fransman die morgen 34 wordt, was eind 2013, begin 2014 “de schrik van de Vlaamse juweliers”. Bij vijf gewelddadige overvallen van zijn bende werden honderdduizenden euro’s aan juwelen buitgemaakt.

Yohan B. van Frans-Antilliaanse afkomst, werd door de Antwerpse rechter in 2020 tot twaalf jaar cel veroordeeld, bij verstek. De man zit sinds 2018 een straf uit in Frankrijk voor veelvuldige drugsfeiten en moet er binnenkort weer voor de rechter verschijnen.

Maar zeven jaar geleden maakte B. in ons land ‘naam’ als de “schrik van de Vlaamse juweliers”. Met zijn tienkoppige bende pleegde hij op twee maanden tijd vijf overvallen op juweliers in Sint-Niklaas, Lokeren, Westerlo, Antwerpen en Brussel. Daarbij gingen ze gewelddadig tekeer. Hun slachtoffers werden gegijzeld en alvast de Lokerse juwelier raakte gewond door klappen.

Gewelddadige home-invasion

De bende pleegde ook een even gewelddadige home-invasion in Schoten en stalen verscheidene Jaguars en een Range Rover waarmee ze hun overvallen pleegden.

Het Antwerpse gerecht wil hem nu uitgeleverd zien maar de man verklaarde voor een Franse rechter dat hij daar voorwaarden aan koppelt. “Hij wil na een nieuw proces in België zijn straf in Frankrijk uitzitten, in de gevangenis van Le Havre. Vlakbij zijn familie en zijn dochtertje” wist zijn advocaat. De Franse rechter beslist donderdag.