Dejan Veljkovic over tekengeld voor Peter Maes bij Lokeren: “Peter liet bundeltje briefjes van 500 euro langs zijn duim gaan. Dan stak hij alles in zijn tas”

400.000 euro tekengeld, cash op tafel, deed Peter Maes overstappen naar Lokeren, de club die hij zelf een “trainerskerkhof” zou genoemd hebben. Dat vertelt Dejan Veljkovic, de spijtoptant van het voetbalschandaal Propere Handen, in zijn boek. Uiteindelijk zou Maes bijna 2,3 miljoen euro in het zwart verdiend hebben tijdens zijn passages bij Lokeren en Genk. Ontvangen via uitpuilende enveloppen, verstopt in broodzakken.