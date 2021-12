Het drama waarbij 39 mensen stierven in een koelwagen die vertrok in de haven van Zeebrugge, wordt deze week berecht in de Brugse rechtszaal. Op de beklaagdenbank zitten de Vietnamese mensensmokkelaars, die de slachtoffers tegen grof geld in de verstikkende vrachtwagen zouden hebben gestopt. Maar ook tien Brusselse taxichauffeurs die de slachtoffers doorheen ons land loodsten.