Tien jaar officieel ten dode opgeschreven, nu is Ouden Doel toch nog gered van de sloop: “Ons gehucht was in verval, nu is het klaar om weer op te staan”

Ouden Doel, een historisch poldergehucht van twintig huizen, was tien jaar officieel ten dode opgeschreven. De Antwerpse haven breidt uit, deze polders werden ter compensatie natuurgebied. Nu is het gehucht gered van de sloop. De bewoners die er nog zijn, mogen blijven. “Hier kan een mens nog vrij zijn. De dichtstbijzijnde winkel is zeven kilometer ver, dat wel. Maar ik heb twee diepvriezers vol eten.”