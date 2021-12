Stilstaand voertuig aangereden door trein, één zwaargewonde

In Opwijk is een stilstaand voertuig op een overweg gegrepen door een trein. Volgens de hulpdiensten is de bestuurder van dat voertuig, een bestelwagen, daarbij zwaargewond geraakt. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het is al het tweede incident van de avond.

Rond 21 uur is in Opwijk een trein tegen een bestelwagen gebotst. De bestuurder zou daarbij zwaargewond zijn geraakt. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. De bestelwagen is total loss.

Op de trein, die van Kortrijk naar Sint-Niklaas ging, zaten nog zo’n 90 passagiers, zegt woordvoerder van NMBS Bart Crols. “Een deel van hen wordt met een bus naar de eindbestemming geplaatst. Een deel van hen is op eigen kracht vertrokken.”

Verder onderzoek

Waarom de bestelwagen op de weg stilstond is nog niet duidelijk, dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen. Maar het is al wel het tweede incident op de avond, vertelt woordvoerder van Infrabel Thomas Baeken. “In Ardooie hebben we vanavond een zeer gelijkaardig incident meegemaakt. Daar was eveneens een voertuig op de spoorweg terechtgekomen en kon een botsing met de trein niet meer voorkomen worden.”

In paniek

Baeken wijst er dan ook op dat mensen die in paniek zijn omdat hun wagen vaststaat op de spoorweg, best onmiddellijk contact opnemen met de hulpdiensten. “Op de palen van de overwegsignalisatie kleven stickers met alle relevante informatie. Daarop staat het nummer van de spoorweg, het nummer van de overweg, maar ook straatnamen en de gemeente. De hulpdiensten kunnen met die informatie de verkeersleiding van Infrabel verwittigen zodat ze snel kunnen ingrijpen om het treinverkeer lokaal stil te leggen.”

