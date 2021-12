Kevin De Bruyne is weer helemaal terug en stuwt Manchester City met twee knappe goals naar monsterzege

Manchester City heeft Leeds met 7-0 ingemaakt, met dank aan Kevin De Bruyne. Na twee competitiewedstrijden op rij op de bank te starten, mocht KDB nog eens aan een Premier League-wedstrijd beginnen. Pep Guardiola kreeg geen spijt van zijn beslissing. Onze landgenoot scoorde twee knappe treffers en had zo een groot aandeel in de zege.

Kevin De Bruyne verkeert weer in vorm en dat heeft Leeds geweten. Na zes minuten had onze landgenoot al kunnen scoren in de competitiewedstrijd tegen Lees, maar hij legde de bal onbaatzuchtig nog opzij voor Bernardo Silva, die mikte echter van dichtbij naast. Enkele minuten later was het toch prijs voor City. Foden schoot op doel en aanvankelijk leek een Leeds-verdediger de bal nog weg te werken, maar zijn deviatie was niet goed genoeg waardoor de 1-0 alsnog op het scorebord stond. Voor Foden was het zijn eerste doelpunt in vijf competitiewedstrijden.

In de twaalfde minuut zette Grealish de 2-0 al op het scorebord met een rake kopbal. Ook Kevin De Bruyne pikte al in de eerste helft zijn doelpuntje mee. De Rode Duivel werd diep gestuurd en werkte daarna vanuit een scherpe hoek knap af. Een bekroning voor zijn sterke eerste helft. Na twee competitiewedstrijden op rij op de bank te starten, mocht KDB nog eens aan een Premier League-wedstrijd beginnen. Pep Guardiola kreeg geen spijt van zijn beslissing. Voor het eerst in zes competitiewedstrijden kon De Bruyne zo nog eens beslissend zijn voor City.

Al snel in de tweede helft maakte Mahrez er 4-0 van. Leeds kwam niet in het stuk voor. De 5-0 van Foden werd nog afgekeurd voor buitenspel, maar luttele minuten later toonde De Bruyne zijn klasse nog eens. De Rode Duivel kreeg de ruimte om van ver te schieten en twijfelde niet. Met een staalharde knal tekende hij voor de 5-0. Voor wie nog twijfelde: KDB is na zijn coronabesmetting opnieuw op toerental.

Stones maakte er nog 6-0 van. En ook Aké pikte op een corner nog zijn doelpuntje mee. 7-0 dus voor City, dat zo wat steviger aan de leiding van de Premier League staat.

Guardiola: “Stap voor stap zal Kevin terugkomen”

Kevin De Bruyne heerste dus, tot grote tevredenheid van zijn trainer Pep Guardiola, als vanouds met twee doelpunten.

“Wat hij voor mij heeft gedaan, is verbazingwekkend”, zei Guardiola na de wedstrijd over De Bruyne. “Stap voor stap zal Kevin terugkomen. Hij had het moeilijk in het begin van het seizoen, hij verloor ritme met corona. Hopelijk zet hij deze weg nu voort want we hebben hem nodig.”