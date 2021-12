Wolfsburg-Belgen slikken zure nederlaag ondanks heerlijke assist van Lukebakio

Wolfsburg, met Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw, Aster Vranckx en Dodi Lukebakio allemaal in de basis, was op eerherstel belust tegen Keulen na een voorgaande 1 op 12 in competitie. Voormalig Anderlecht-aanvaller Lukas Nmecha (8.) wees de Wolven de weg met een vroege treffer.

Anthony Modeste (34.) bracht de bezoekers echter opnieuw in de partij met de gelijkmaker. De thuisploeg liet zich niet van de wijs brengen: Wout Weghorst (51.) maakte er al snel in de tweede helft 2-1 van op aangeven van Lukebakio.

Toch gaf Keulen een tweede keer blijk van veerkracht in de persoon van Mark Uth (73.), die een minuut na zijn invalbeurt de stand wederom gelijk trok. Het werd in het slot zelfs nog 2-3 via Modeste (89.). Wolfsburg blijft wegzakken in het klassement na een schamele 1 op 15, waaronder vier nederlagen op rij. Het is nu elfde met 20 punten.

Hertha, met aanvoerder Dedryck Boyata, maakte de verplaatsing naar Mainz. Het was nog voor er 20 minuten verstreken waren op achtervolgen aangewezen door toedoen van Jae-Sung Lee (19.). Alexander Hack (41.) zorgde voor een tweede opdoffer met de rust in zicht. Silvan Widmer (49.) besliste de match al vroeg na de rust en wisselspeler Jean-Paul Boëtius (79.) draaide het mes nog wat dieper in de wonde. De hoofdstedelingen blijven in de onderste regionen bengelen, op een veertiende plaats met 18 punten.

Bielefeld speelde dan weer gastheer voor Bochum in een duel der promovendi. Nathan De Medina kwam pas in blessuretijd van de winnende bank.