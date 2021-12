Mechelen komt te vroeg voor Vadis Odjidja: “Hopelijk is hij niet te lang out”

“Vadis is hersteld maar medisch is hij nog niet in staat om te spelen”, aldus coach Hein Vanhaezebrouck gisteren op de persconferentie. “Bovendien heeft hij ook nog lichte hinder aan die hamstring, waardoor hij zondagavond ook het veld moest verlaten. De match op woensdag komt hoe dan ook te vroeg, maar Vadis zal wel al individueel trainen op het veld. Hopelijk is hij niet te lang out.”

Coach Hein Vanhaezebrouck maakt zich echter geen zorgen: “We hebben verschillende opties voor die offensieve posities.” Het lijstje met mogelijke vervangers oogt inderdaad best indrukkend: Bezus, Hjulsager, Kums... En ook Chakvetadze is volgens Vanhaezebrouck nog niet afgeschreven.

Van Damme is terug

KV Mechelen, dat de voorbije weken met een blessure- en coronagolf te kampen had, ziet een aantal spelers terugkeren. Zo keert Van Damme, sinds 26 september out met pubalgie, terug in de selectie. Ook Hairemans is er weer bij en doelman Coucke keert terug uit schorsing. Voor Bateau komt de partij te vroeg. De verdediger ondergaat vandaag een nieuwe coronatest. Kaya zit nog enkele dagen langer in quarantaine. En wat de geblesseerden betreft: Vanlerberghe traint voorlopig nog individueel, terwijl Cuypers de trainingen nog niet hervatte. Het duo Druijf-Engvall zien we pas begin 2022 terug.(ssg)