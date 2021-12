Balanta moet bij Club Brugge oppassen voor Anderlecht

Dat wil zeggen: opnieuw geen Wesley, Izquierdo of Otasowie in de brede Brugse keurgroep, waar 21 namen geselecteerd werden. Afwachten of Clement roteert in aanloop naar de kraker tegen Anderlecht van zondag, want Club speelt tot de winterstop nog twee wedstrijden per week. Eder Balanta moet alvast oppassen vanavond: de Colombiaan staat nog steeds op één gele kaart van een schorsingsdag. Indien hij geel pakt tegen OHL, mag hij niet spelen tegen Anderlecht.(jve)