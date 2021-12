Ook dit staat in ‘De biecht van Dejan Veljkovic’: Jovanovic is beledigd en de keuken was écht verkocht

De voormalige Servische voetbalmakelaar Dejan Veljkovic heeft voor het eerst gepraat over het schandaal dat de Belgische voetbalwereld drie jaar geleden op zijn grondvesten deed daveren. Veljkovic vertelt in zijn boek ‘De biecht van Dejan Veljkovic’ onder meer hoe hij met de Belgische voetbalbond (KBVB) een volgens hem frauduleuze constructie op poten zette.

Jovanovic is beledigd

In de zomer van 2011 ligt Herman Van Holsbeeck onder vuur bij Anderlecht. Hij wordt uitgejouwd op de fandag en belt naar Dejan Veljkovic. “We gaan naar Liverpool, we gaan Milan Jovanovic halen.” Eerder die zomer had Jovanovic nog onderhandeld in Anderlecht, maar het eerste bod van paars-wit vond Jova “bespottelijk”. Hij was beledigd en vertrok meteen. “Scheur het voorstel kapot en gooi het in de vuilnisbak.” Veljkovic klaart nadien de “onmogelijke job”: Jovanovic losweken bij Liverpool en naar Anderlecht brengen.

De keuken was echt verkocht

“De keuken is verkocht.” Dat zinnetje codetaal werd symbool voor de omkoopzaak KV Mechelen-Waasland-Beveren. Veljkovic zei het aan de telefoon tegen KV Mechelen-bestuurder Thierry Steemans, nadat hij bij Waasland-Beveren-voorzitter Dirk Huyck op bezoek was geweest. Volgens Veljkovic heeft hij Huyck nooit geld aangeboden. Wel heeft hij ooit een echte keuken besteld in de interieurzaak van de vrouw van Huyck, en ook andere meubelen.

Besnik Hasi is clean

Enkele mensen worden door Veljkovic opvallend uit de wind gezet. De ex-trainers Aleksandar Jankovic en Besnik Hasi, ex-Genk-voorzitter Herbert Houben, scheidsrechter Bart Vertenten hebben volgens de spijtoptant nooit iets onbehoorlijks of illegaals gedaan. Dat Hasi onlangs nog met zijn foto in de pers verscheen, betreurt Veljkovic. “Hij is een van de meest correcte mensen in de voetbalwereld en heeft niets met mijn illegale constructies te maken.”

De biecht van Dejan Veljkovic: Uitgeverij Pelckmans, € 22.50, paperback, 240 blz., ISBN 978 94 6383 188 8, opgetekend door Wim Van den Eynde.