Scheidsrechter Jonathan Lardot fluit in Anderlecht, acht dagen na positieve test

Vorige week maandag legde hij die test af, nadat hij zondagavond na de match tussen KV Mechelen en RC Genk had gemerkt dat hij symptomen vertoonde. Na een positieve test moet je normaal gezien tien dagen in quarantaine, maar Lardot kreeg groen licht van de dokter. Die liet de quarantaineperiode ingaan op de donderdag vóór de match in Mechelen. De ref zou toen namelijk al heel lichte symptomen hebben vertoond, weliswaar zonder vermoedens van corona. (dvd)