KV Oostende verzuipt verder: tegen KV Kortrijk liepen de Kustboys al tegen een zevende nederlaag in acht competitiematchen aan (0-2). De marge op de voorlaatste plaats is nog amper drie puntjes, waardoor KVO zaterdag een heuse kelderkraker speelt op het veld van Beerschot. “Ja, er is druk. Maar die is er nu elke match. Ik ben gefrustreerd”, zegt Blessin.