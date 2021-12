Zes werknemers klagen Tesla aan wegens seksuele intimidatie

Vijf van de procederende vrouwen werkten in de fabrieksfaciliteiten van Fremont, in de San Francisco Bay Area. In oktober oordeelde een jury nog dat Tesla een zwarte ex-werknemer 137 miljoen dollar aan schadevergoeding moest betalen voor het negeren van aanhoudend racisme waaraan de man was onderworpen in de Fremont-fabriek. De zesde vrouw die een aanklacht heeft ingediend werkte in servicecentra in Zuid-Californië.

De zes afzonderlijke aanklachten die dinsdag bij een rechtbank in Californië zijn ingediend, beweren dat collega’s en leidinggevenden seksuele voorstellen deden aan de vrouwen, grafisch commentaar gaven op hun lichaam en hen in sommige gevallen ongepast aanraakten. “Tesla’s fabrieksvloer lijkt meer op een ruwe, archaïsche bouwplaats of studentenhuis dan op een hypermodern bedrijf in het hart van de vooruitstrevende San Francisco Bay Area”, stond in een van de aanklachten.

Overigens kwam de Tesla-fabriek in Fremont dinsdag ook nog op een andere manier in het nieuws: de lokale politie maakte namelijk bekend een Tesla-medewerker te hebben gearresteerd op verdenking van het doodschieten van een collega. De dodelijke schietpartij zou vlak buiten het fabrieksgebouw hebben plaatsgevonden.