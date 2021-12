Grootste taxibedrijf van Parijs zet Tesla 3-modellen aan de kant na ongeval met 1 dode en 20 gewonden

Het grootste taxibedrijf van Parijs laat de Tesla 3-modellen in haar vloot wagens voorlopig even ongebruikt. De aanleiding voor die beslissing is een dodelijk ongeval dat afgelopen weekend gebeurde.

In het 13de district van Parijs verloor een bestuurder van het taxibedrijf G7 zaterdag de controle over zijn stuur. Zijn elektrische wagen, een Tesla 3, botste tegen meerdere objecten en mensen voor hij tot stilstand kwam. Bij het ongeval kwam één persoon om het leven en raakten twintig mensen gewond. Drie van hen liggen nog op intensieve zorg.

De politie in Parijs heeft een onderzoek geopend naar wat er gebeurd kan zijn. Mogelijk is een defect, zoals een accelerator die klem kwam te zitten, de oorzaak. De bestuurder zegt dat zij rem plots niet meer werkte. Volgens Tesla was er dan weer geen technisch probleem met de wagen. Tot daar duidelijkheid over is heeft G7 beslist om de Tesla 3’s niet meer te gebruiken. Het heeft er zo 37, laat G7 weten.