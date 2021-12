Nederlandse arts in Zuid-Afrika: “Besmettelijker en minder ziekmakend: omikronvariant kan mogelijk een zegen zijn”

De omikronvariant van het coronavirus is veel besmettelijker dan de deltavariant, maar dat is volgens de Nederlandse arts Hugo Tempelman niet noodzakelijk een probleem omdat het ziektebeeld milder lijkt. Dat zei Tempelman, die in Zuid-Afrika mee onderzoek doet naar de variant, woensdagochtend op Radio 1. “Maar het is te vroeg om te zeggen of het een zegen is.”

“De omikronvariant verspreidt zich ongelooflijk snel”, zei Tempelman. “De deltavariant is hier in twee weken tijd volledig verdrongen. Tussen 12 en 23 november zaten we aan 260 besmettingen per dag, nu aan 16.000 tot 17.000.”

“Maar er is ook hoopgevend nieuws”, zegt Tempelman. Hij heeft het dan over de eerste onderzoeken, die erop wijzen dat het ziektebeeld anders is met de nieuwe variant. “We zien een veel minder agressief ziektebeeld. De ziekte is milder en er vallen minder doden, de druk op de ziekenhuizen is minder groot geworden. Tijdens de piek met de deltavariant, met ook 16 tot 17.000 besmettingen per dag, waren er 200 tot 300 overlijdens per dag, nu 10 tot 11. Of dat nu te maken heeft met de infectie zelf, of met het feit dat 60 procent van de Zuid-Afrikanen al een eerste keer ingeënt is, is niet duidelijk. Maar we zien dus wel een bescherming tegen erge ziekte.”

Zou het dan kunnen dat de omikronvariant een goede zaak wordt, omdat hij besmettelijker is maar minder ziek maakt? “Misschien is het wel een blessing in disguise (een zegen in vermomming, nvdr), ja”, zegt Tempelman. “Maar het is nog te vroeg en te gevaarlijk om dat te zeggen. Iedereen die ziek wordt, activeert wel zijn immuunsysteem en maakt antilichamen aan. Misschien kunnen we het over een paar maanden wél zeggen. Zoveel mensen zijn ziek geweest en hebben antilichamen, waardoor een volgende strain minder kans heeft.”

Eén zaak is verontrustend: in de categorie 5 tot 12 jaar zien we veel gevallen. Die zijn nog niet gevaccineerd, dus daar moeten we wel zo snel mogelijk werk van maken.” Daarnaast benadrukt hij ook het blijvende belang van mondmaskers en afstand houden.