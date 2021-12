Prins Andrew slaat terug naar vermeend slachtoffer van seksueel misbruik

Prins Andrew (61) heeft opnieuw van zich laten horen in de misbruikzaak die tegen hem loopt. In een elf pagina’s tellend document dat de advocaten van de prins hebben ingediend bij de rechtbank van New York, betichten zij vermeend slachtoffer Virginia Giuffre er onder meer van haar aanklacht tegen de zoon van Queen Elizabeth “opzettelijk vaag te houden”.

In de juridische memo beschrijft het team van Andrew de claim als “onbegrijpelijk of op zijn minst dubbelzinnig”. De juristen van de prins onderbouwen dit door te stellen dat Giuffre haar versie van de gebeurtenissen in diverse media-uitingen regelmatig heeft veranderd. Ook zeggen ze dat “herinneringen vervagen en er daardoor valse herinneringen worden gecreëerd”.

Prins Andrew wordt beschuldigd van het seksueel misbruiken van de Amerikaanse Virginia Giuffre. De tweede zoon van koningin Elizabeth zou haar zo’n twintig jaar geleden hebben misbruikt toen ze minderjarig was. Giuffre beweert dat ze was geronseld door onder anderen de veroordeelde en inmiddels overleden zakenman Jeffrey Epstein, die destijds bevriend was met de prins.

Meerderjarig

In de nieuwe documenten stellen de advocaten van prins Andrew ook dat Giuffre zeventien jaar was op het moment van de vermeende overtredingen, en dat dat in New York de leeftijd is waarop je meerderjarig bent. Om die reden moet ze volgens de advocaten nog maar met bewijzen komen dat ze gedwongen werd om tegen haar wil seks te hebben met de prins.

Op 4 januari volgt er in New York een hoorzitting in deze zaak. Ondertussen staat Ghislaine Maxwell, de vermeende rechterhand van Epstein, terecht wegens verdenking van onder meer het ronselen van meisjes voor seks met Epstein en diens entourage. Andrew is tot nu toe drie keer genoemd tijdens de zittingen. Maar vooralsnog hoeft de royal zich geen zorgen te maken: zijn naam is (nog) niet in verband gebracht met strafbare feiten.