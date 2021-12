Essen, Stabroek, Brecht

Een vaste huisarts vinden, het wordt steeds moeilijker, zo niet onmogelijk. Het tekort bestaat al langer, maar is door de pandemie alleen maar nijpender geworden. In Essen staan in februari ruim 1.500 patiënten in de kou. Eén huisarts stopt ermee en de andere huisartspraktijken zitten overvol. Het blijkt geen alleenstaand probleem.