Rekken vlak na openingstijd al leeg: Primark in Charleroi slachtoffer van ‘scalping’

Het heeft er alle schijn van dat de Primark-vestiging in Charleroi het slachtoffer is van ‘scalping’. Meerdere klanten stelden vast hoe de winkelrekken al bij de opening leeggekocht worden en de producten vervolgens online voor een veelvoud van de prijs aangeboden worden. Dat meldt RTL Info.

“Kan Primark dit echt niet vermijden?” Meerdere klanten van de Primark-winkel in winkelcentrum Rive Gauche in Charleroi doen woensdag hun beklag bij RTL Info. Zij stellen vast dat veel rekken in de winkel al kort na openingstijd leeggekocht worden door andere klanten. Tot hun verbazing verschijnen diezelfde producten niet veel later online te koop, waar ze plots een stuk meer kosten.

‘Scalping’, wordt die praktijk genoemd. De voorbije jaren werd die steeds meer toegepast, en dan vooral bij evenementen. Dan kopen woekeraars massaal tickets om die vervolgens, zodra het evenement uitverkocht is, te koop aan te bieden aan een veel hogere prijs.

In het geval van Primark worden vooral producten van Disney geviseerd, met name wafelijzers, knuffels en kerstdecoratie. Dat wafelijzer kost bijvoorbeeld 26 euro in de winkel, maar op Facebook wordt het aangeboden voor 50 euro. Bijna het dubbel dus.

Het gebeurt niet toevallig net voor de kerstdagen, zo getuigt een andere klant die de Facebookgroep Primark Charleroi aangemaakt heeft. “Het is elk jaar zo. Mensen willen die Disneyspullen absoluut, maar ze vinden ze door die praktijken niet in de winkel maar wel op Vinted of andere tweedehandssites. Het is gewoon oneerlijk.”

Een oplossing vinden voor het probleem is niet eenvoudig. “Een mogelijkheid is het aantal aankopen per klant beperken tot bijvoorbeeld twee. Dat kunnen winkels perfect”, klinkt het bij de FOD Economie.