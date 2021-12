Zangeres Billie Eilish (19) heeft in een interview opgebiecht dat ze als tiener meer naar porno gekeken heeft dan goed voor haar is. “Dat heeft mijn brein kapotgemaakt”, zei ze. Maar hoe schadelijk is porno nu eigenlijk voor het tienerbrein? Experten geven aan dat de rol van de ouders zeker niet te overschatten valt.