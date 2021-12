OFFICIEEL: Sergio Agüero (FC Barcelona) kondigt einde carrière aan door hartproblemen

Sergio ‘Kun’ Agüero heeft woensdagmiddag op een persconferentie het einde van zijn professionele voetbalcarrière aangekondigd. De 33-jarige Argentijnse aanvaller van FC Barcelona kampt met hartritmestoornissen. “Dit is een heel moeilijk moment voor mij”, begon Agüero in tranen aan zijn persconferentie. “Tien dagen geleden heb ik de knoop doorgehakt.”

Eind oktober kreeg Agüero in het duel met Alavés te maken met pijn op de borst en ademhalingsproblemen. Hij werd kort voor rust gewisseld en in een ziekenhuis opgenomen voor een hartonderzoek. Barcelona meldde daarna dat de Argentijn een behandeltraject van drie maanden in zou gaan.

Een maand geleden ontkrachtte hij op Twitter nog dat het einde van zijn carrière nabij is. “Naar aanleiding van de geruchten kan ik zeggen dat ik de aanwijzingen van de clubartsen opvolg”, tweette Agüero toen. “Ik doe tests en behandelingen en zie dan binnen negentig dagen hoe het herstel is verlopen.”

© EFE

Nu blijkt toch al dat het onmogelijk is voor Agüero om nog professioneel te blijven sporten. Dat kondigde hij aan op een persconferentie in Camp Nou aan de zijde van Barça-voorzitter Joan Laporta. “Dit is een heel moeilijk moment voor mij”, vertelde Agüero. “Ik heb de beslissing genomen voor mijn gezondheid. De medische staf heeft me zo goed mogelijk proberen te helpen, maar ze adviseerden me om te stoppen. De dokters zeiden dat het de meest verstandige keuze zou zijn. Tien dagen geleden heb ik de knoop doorgehakt.”

De diagnose van hartritmestoornissen kwam hard binnen bij Agüero. “Nu voel ik mij oké”, zei de Argentijn. “Maar de eerste twee weken waren heel moeilijk. Bij de eerste medische testen in het ziekenhuis zeiden de dokters al dat het moeilijk zou worden om te blijven voetballen. Het was niet makkelijk om dat allemaal te verwerken.”

“Ik ben enorm trots op mijn carrière”, blikte Agüero ook terug op de successen die hij op het veld boekte. “Sinds mijn eerste baltoetsen als kind droomde ik van een carrière als profvoetballer. Eerst was het mijn droom om in de hoogste klasse in Argentinië te spelen. Ik had nooit gedacht dat ik het tot in Europa zou schoppen.”

© REUTERS

Dierbaren in tribune

Op de tribunes van Camp Nou waren al zijn ploegmaats, familieleden en onder meer ook ex-coach Pep Guardiola aanwezig. Die wilde Agüero dan ook uitvoerig bedanken. “Ik wil iedereen bedanken voor de kansen die ik kreeg. Mijn ex-clubs Atlético Madrid, Manchester City en FC Barcelona. Ik ben heel dankbaar voor de manier waarop iedereen mij behandeld heeft. Ook mijn ploegmaats, die ervoor zorgden dat ik een betere voetballer werd.”

