Drie rijstroken dicht op Antwerpse ring aan Sportpaleis voor noodherstelling: “Vermijd de wijde omgeving”

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zou er alles aan doen om de weg weer vrij te krijgen tegen de start van de avondspits, maar niettemin wordt er heel wat fileleed verwacht. “Het gaat hier om een van de drukste punten van het land waar op een woensdagnamiddag de capaciteit terugvalt van vier rijstroken naar één”, zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. “We roepen bestuurders op om de komende uren de wijde omgeving te vermijden.”

Het verkeer mocht er op het stuk tussen de afritten van Deurne (net voor het Sportpaleis) en Merksem, over een lengte van zowat twee kilometer, deze week sowieso al maar met een snelheid van maximaal 50 km/u rijden omwille van de vastgestelde schade. “Allicht hebben veel bestuurders zich daar niet aan gehouden”, stelt Bruyninckx. “De schade is nog een stuk groter geworden en wachten tot het weekend is geen optie meer.”

De noodherstelling zou slechts een heel tijdelijke ingreep zijn, de herstelling die dit weekend gepland staat zou nog steeds nodig zijn.

Het Verkeerscentrum zegt de situatie op de Antwerpse ring van nabij op te volgen en indien nodig zal de Liefkenshoektunnel op de R2 tolvrij worden gemaakt als alternatieve route voor wie vanuit het Waasland richting Nederland moet.