Nieuwe beelden tarten alle verbeelding: doodrijder van Tibau (18) wisselt sterkedrank uit met andere auto op snelweg

Ruben B. (22), de man die verantwoordelijk is voor de dood van de 18-jarige Tibau Verelst uit Kasterlee, laat opnieuw van zich horen, en opnieuw in de slechte zin. Eerder waren al filmpjes opgedoken van hoe hij dronken met de auto reed. Nu zijn nieuwe beelden opgedoken waarop te zien is hoe hij een fles sterkedrank doorgeeft aan een auto naast hem. Terwijl hij over de autosnelweg raast.

Ruben B. heeft een palmares om u tegen te zeggen. Gewelddadige diefstallen, inbraken, dronken rijden aan 200 kilometer per uur en werkstraffen negeren: hij deed het allemaal. Maar in de nacht van zondag 9 op maandag 10 mei ging het helemaal mis.

Ruben B. had met 2,1 promille alcohol in zijn bloed flink gedronken toen hij die bewuste nacht achter het stuur van zijn auto kroop. Op de Poeyelheide in Lille verloor hij de controle over het stuur en botste hij tegen een boom naast de weg. Inzittende Tibau Verelst uit Kasterlee overleed aan de gevolgen van zijn verwondingen. Drie meisjes die bij hen in de auto zaten, raakten bij de klap ook gewond.

De man belandde in de gevangenis maar werd enkele weken later weer vrijgelaten onder elektronisch toezicht – een grote teleurstelling voor de ouders van Tibau Verelst. “Hij kan bij wijze van spreken opnieuw thuis gaan feesten”, reageerden zijn ouders aan deze krant.

In september doken er al beelden op van Ruben B. waarop te zien was hoe hij 216 km/u reed, mét flessen wijn en Desperados in de hand. In een ander filmpje was te zien hoe hij op de schoot van een bestuurder met de auto reed, en opnieuw was er alcohol in beeld.

201 per uur

En nu zijn er opnieuw hallucinante beelden opgedoken waarop te zien is hoe een fles sterkedrank wordt doorgegeven van de ene auto naar de andere, aan hoge snelheid op de snelweg. Op andere beelden haalt Ruben B. een voorligger aan een waanzinnige snelheid van 201 kilometer per uur langs rechts in via de pechstrook.

Het is onduidelijk wanneer de beelden zijn opgenomen, maar voor de ouders van Tibau Verelst is het een nieuwe klap. “Iedereen zou deze beelden moeten zien. Zo iemand moet zeker van de baan blijven. Ik vermoed dat ik deze beelden nu ontvangen heb omdat ook zijn vrienden zijn rijgedrag beu zijn na het zien van alle filmpjes”, zegt vader Steven Verelst aan Het Laatste Nieuws.

In principe had Ruben B. al voor de rechtbank moeten verschijnen voor het dodelijke ongeval met Tibau Verelst, maar de zaak moest worden uitgesteld vanwege een hoogrisicocontact van Ruben B. De zaak is nu gepland voor 22 december, het vonnis wordt allicht in januari 2022 uitgesproken.

(dvd, brip)