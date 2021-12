Levenslange celstraf voor moord die “op vraag van Rusland” gepleegd werd in Berlijn

Een 56-jarige Rus die twee jaar geleden in het centrum van Berlijn een Georgische man doodschoot, is woensdag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Volgens de rechtbank was er sprake van een moord die op vraag van de Russische overheid werd gepleegd.

Op 23 augustus 2019 werd een 40-jarige Georgiër met Tsjetsjeense roots op klaarlichte dag doodgeschoten in het park Kleiner Tiergarten in Berlijn. Het slachtoffer had van 2000 tot 2004 als leider van Tsjetsjeense separatisten tegen de Russische troepen gevochten. De man, die sinds 2016 als asielzoeker op Duits grondgebied verbleef, was door Moskou als terrorist bestempeld.

De aanklagers hadden gesteld dat het ging om een politieke gemotiveerde daad. De vermoedelijk schutter “was commandant van een bijzondere eenheid van de Russische veiligheidsdienst FSB”, had procureur Lars Malkies tijdens de gerechtelijke debatten verklaard. De verdachte had een “staatsbevel om te doden” uitgevoerd op Duits grondgebied.

Voldoende bewijs

De schutter is woensdag schuldig bevonden aan moord en verboden wapenbezit. De rechtbank oordeelt ook dat er voldoende bewijs is voor een Russische betrokkenheid bij de zaak. “De daad werd nauwgezet voorbereid door in Berlijn gestationeerde helpers”, zo stelt de rechter.

De zaak heeft de diplomatieke spanningen tussen Rusland en Duitsland doen toenemen. Moskou heeft altijd ontkend iets te maken te hebben met de moord.