Vrachtwagen merkt auto op pechstrook niet op: auto wordt zowat gehalveerd, als bij wonder geen gewonden

Langs de A10 gebeurde woensdagmiddag een spectaculair ongeval ter hoogte van Ettelgem (Oudenburg). Een vrachtwagen merkte er een stilstaande auto op de pechstrook niet op en knalde er achteraan in. De auto vloog in de gracht en werd zowat gehalveerd. Als bij wonder vielen er geen gewonden.

De kleine, zwarte Ford in de gracht langs de A10 in Ettelgem was woensdagmiddag nog amper de helft zo groot als normaal. Bijna de hele achterkant werd namelijk ingedeukt bij een zwaar ongeval. Dat gebeurde om 12.30 uur. Een vrachtwagen reed daar toen op de auto in en katapulteerde die zo in de gracht. De bestuurster zat gelukkig niet meer in haar wagen en bleef ongedeerd. Zij was wel danig onder de indruk van wat haar was overkomen.

De jonge vrouw reed kort na de middag met haar auto in de richting van Brussel. Ter hoogte van Ettelgem, deelgemeente van Oudenburg, zette ze haar wagen echter op de pechstrook. Wat er precies scheelde, was niet meteen duidelijk. Maar ze stapte gelukkig wel zelf uit. Even later merkte een vrachtwagen de auto op de pechstrook niet op. Hij moet bovendien van zijn rijvak afgeweken zijn en knalde achteraan op de geparkeerde auto. Die laatste werd in de gracht gekatapulteerd en kwam met de neus in de omgekeerde richting te staan. De achterzijde was helemaal plat geduwd door de klap.

Bestuurster al uitgestapt

De bestuurster van de auto zag het allemaal gebeuren, maar zij raakte niet gewond. Volgens de aanwezige hulpdiensten was haar grootste geluk dat ze uit de wagen was gestapt. Gezien de impact op de auto was ze er anders allesbehalve zonder kleerscheuren van af gekomen. “Het toont aan hoe belangrijk het is om uit je wagen te stappen en op een veilige plaats te gaan staan als je autopech hebt”, klinkt het.

De brandweer kwam ter plaatse omdat aanvankelijk gedacht werd dat iemand in de auto gekneld zat. Maar dat was dus niet het geval. De brokstukken van zowel de vrachtwagen als de personenwagen lagen verspreid over de gracht en de pechstrook. De pompiers kuisten die dan ook verder op. Er werd één rijstrook afgesloten zodat het verkeer over de resterende rijstrook kon passeren. De mensen van de wegpolitie ontfermden zich over de jonge bestuurster van de auto. Die laatste moest uiteindelijk uit de gracht getakeld worden, maar is klaar voor de schroothoop.