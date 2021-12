Akkoord bereikt om passagiers te compenseren voor annulatie van 172 Ryanair-vluchten

Test Aankoop en Ryanair hebben een akkoord bereikt over een compensatie voor duizenden passagiers die werden getroffen door de annulatie en vertraging van 172 vluchten in de zomer van 2018.

In juli 2019 had de consumentenorganisatie bij de Brusselse ondernemingsrechtbank een groepsvordering tegen Ryanair aangespannen om een schadevergoeding te eisen. Nadat de zaak in december 2020 ontvankelijk was verklaard, zijn beide partijen besprekingen begonnen buiten het gerechtelijk kader. Die besprekingen hebben nu tot een akkoord geleid. De inhoud van het akkoord zal worden bekendgemaakt op een online persconferentie donderdag tussen 10 en 11 uur, meldt Test Aankoop.

In juli 2019 had Test Aankoop een collectieve vordering ingesteld tegen de Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair, omdat die weigerde gedupeerde passagiers terug te betalen. In juli en augustus 2018 werden namelijk 172 vluchten van Ryanair geannuleerd of liepen ze vertraging op na een grote staking van werknemers van de luchtvaartmaatschappij. Duizenden mensen konden niet vliegen en moesten in sommige gevallen hun hotelverblijf verlengen of een andere vlucht boeken.

In december 2020 verklaarde de Brusselse ondernemingsrechtbank de groepsvordering van Test Aankoop ontvankelijk. De rechtbank koos voor het opt-insysteem. Dat wil zeggen dat de benadeelden zelf uitdrukkelijk te kennen moeten geven dat ze zich bij de vordering willen aansluiten om een schadevergoeding te eisen.

De rechtbank droeg Ryanair op om alle passagiers die in de zomer van 2018 te maken met geannuleerde en vertraagde vluchten, ongeveer 30.000 mensen, via mail op de hoogte te brengen van de groepsvordering. Daarna kregen ze drie maanden de tijd om zich wel of niet aan te sluiten.

Volgens die procedure kan na die drie maanden een onderhandelingsperiode van zes maanden starten die de partijen de gelegenheid geeft in onderling overleg tot een oplossing te komen alvorens naar de rechter te stappen.