“Wereldwijd nog nooit zoveel journalisten opgesloten”

Op 1 december zaten er wereldwijd 488 (burger)journalisten en mediaprofessionals in de gevangenis voor het beoefenen van hun baan, zegt Verslaggevers Zonder Grenzen (VZG). Een triest record, zegt de ngo die donderdag haar jaarlijks verslag over persvrijheid zal publiceren. De voornaamste boosdoeners zijn Wit-Rusland, Myanmar en China, maar ook in Saoedi-Arabië liggen de cijfers hoog.

Nog nooit zaten zoveel journalisten en mensen uit de mediawereld in de gevangenis. Op 1 december telde VZG wereldwijd 428 mannen en 60 vrouwen die werden beroofd van hun vrijheid wegens hun journalistiek werk. Dat is een stijging van twintig procent ten opzichte van vorig jaar.

“Deze buitengewone toename van willekeurige detentie gebeurt voornamelijk in drie landen. Daar staan de regeringen onverschillig tegenover het verlangen van de burgers naar democratie”, schrijft de journalistenorganisatie. In Myanmar, waar het leger op 1 februari een staatsgreep pleegde, zitten momenteel 53 journalisten in de gevangenis. Een jaar geleden, waren het er slechts twee.

In Wit-Rusland zitten nu 32 journalisten achter de tralies. Daar zorgde de herverkiezing van president Alexandr Loekasjenko in augustus 2020 voor een grote controverse. Vorig jaar waren het er nog zeven. Ook de toenemende Chinese controle over Hongkong zorgde voor minder persvrijheid. China gebruikt momenteel de wet op nationale veiligheid als voorwendsel om ten minste tien journalisten gevangen te houden.

Het totale aantal (burger)journalisten en mediaprofessionals dat dit jaar omkwam, staat op 48 doden. Mexico blijkt het gevaarlijkste land met zeven dodelijke slachtoffers, gevolgd door India en Jemen, waar dit jaar in beide landen vier journalisten omkwamen.