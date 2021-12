Meerdere gijzelaars na aanval van piraten op containerschip voor Afrikaanse westkust

“We kunnen bevestigen dat, volgens onze informatie, de piraten zes mensen hebben gegijzeld van een containerschip dat onder Liberiaanse vlag vaart”, zegt een woordvoerder van het Deense Defensiecommando.

Denemarken had een tijd geleden een fregat naar de Golf van Guinee gestuurd om de schepen in de internationale wateren tegen piraten te beschermen. De regio geldt als een van de gevaarlijkste gebieden voor koopvaardijschepen wereldwijd.

Een uitgestuurde helikopter van het Deense Defensiecommando had het aangevallen containerschip dinsdag opgemerkt nadat een alarmsignaal was uitgestuurd. Dat gebeurde in de buurt van het eiland Bioko, in internationale wateren.

Het piratenbootje, met de gijzelaars aan boord, zette daarop koers richting de Nigerdelta. De helikopter moest de achtervolging staken omdat er geen toelating was om de piraten nog in Nigeriaanse wateren te volgen.