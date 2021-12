Nederland wil twee nieuwe kerncentrales bouwen

Terwijl ons land tegen 2025 alle kernreactoren dicht wil, plant Nederland de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Dat staat in het regeerakkoord van de nieuwe regering, dat woensdag werd voorgesteld.

De nieuwe regering gaat voorbereidingen doen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Ook blijft de kerncentrale van Borssele in Zeeland – de enige die de Nederlanders voorlopig hebben – langer open. Waar de nieuwe kerncentrales komen, is nog niet duidelijk. Het is de bedoeling dat de regering partijen die interesse hebben gaat faciliteren en financieel steunen, en er wordt ook gezorgd voor veilige en permanente opslag van kernafval.

Nederland wil op die manier minder afhankelijk zijn van de invoer van gas. “Kernenergie kan ook een aanvulling zijn op zon, wind en geothermie, en kan worden ingezet voor de productie van waterstof”, klinkt het in het akkoord.