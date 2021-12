Stoutmoedige vos komt vast te zitten tussen spijlen van ijzeren hek in Brugge: “Het poortje heeft onze kippen gered”

Als een inbreker die met zijn broek aan het ijzeren hek van zijn slachtoffers blijft hangen. Zo kwam een vos vast te zitten in een poortje in de achtertuin van een Brugse woning langs de Oude Zak. De brandweer moest het dier uiteindelijk bevrijden. “Wellicht kwam hij voor de kippen in onze tuin”, zeggen de bewoners.

De Brugse brandweer had vorige week donderdag heel wat bekijks bij een interventie in de tuin van bed & breakfast B’Guest langs de Oude Zak in het centrum van Brugge. In een poortje dat de achtertuin van zaakvoerders Caroline Demol en Gert Verhoestraete afschermt van de Brugse reien was een vos vast komen te zitten. Het dier zat klem tussen de ijzeren staven van het poortje en geraakte niet meer weg. “Wij komen eigenlijk elke dag in de tuin. Dus langer dan één dag zal hij er nog niet gezeten hebben. Maar een precieze periode is natuurlijk niet te zeggen”, aldus Caroline. (Lees verder onder de foto)

De brandweer moest het beestje bevrijden. — © if

Het was de achterbuur die de vos als eerste had opgemerkt en Gert en Caroline verwittigde. Uiteindelijk werd de brandweer erbij gehaald om het dier te bevrijden. Zij kwamen met speciaal materiaal en konden de vos uiteindelijk van tussen de spijlen halen. Eenmaal los vluchtte het dier meteen weg langs de reien.

Het is opvallend dat een vos in het centrum van Brugge wordt aangetroffen. “Vorig jaar was al eens een kip van één van de buren verdwenen”, zegt Caroline. “Misschien zat daar toen ook een vos voor iets tussen. Wij hebben zelf ook kippen in onze tuin. Dus ik vermoed dat hij ook wel naar hen op weg was. Laat ons zeggen dat het poortje onze kippen gered heeft (lacht).”