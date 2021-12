Vakbonden bij AG Insurance organiseren donderdag nationale staking

De vakbonden bij verzekeringsmaatschappij AG Insurance organiseren donderdag een nationale staking uit onvrede met de manier waarop de directie omgaat met het sociaal overleg. Zo is er een piket gepland aan de hoofdzetel van het bedrijf in Brussel. Dat melden de socialistische vakbond BBTK, de liberale bond ACLVB en de Franstalige christelijke vakbond CNE woensdag in een gemeenschappelijk communiqué.