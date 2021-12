Bataille (Antwerp) komt weg met één speeldag schorsing

In de tumultueuze wedstrijd op de Bosuil (2-3) werd Bataille in het slot van de wedstrijd rechtstreeks uitgesloten door scheidsrechter Visser. Wanneer hij een bal in de Luikse dug-out ging halen, omdat Standard-spelers het leer niet wilden geven, duwde hij bankzitter Sissako in het gezicht. Nadien gingen de poppetjes opnieuw aan het dansen met veelvuldig duw- en trekwerk.

Het Bondsparket omschreef de actie van Bataille als “een lichte slag in het gezicht van Sissako” en stipte bovendien aan dat de Antwerp-verdediger nog een grondmicrofoon van Eleven Sports aan flarden trapte. Daarom vroeg de bondsprocureur een schorsing van vier speeldagen (waarvan drie effectief). De Great Old weigerde en nam dinsdag in een lange zitting de verdediging op voor Bataille.

Jeugdzonde

Omdat er heel wat verzachtende omstandigheden zijn, opteert het Disciplinair Comité voor een eerder milde sanctie. “Want er zijn geen aanwijzingen dat Bataille zijn tegenstrever fysiek wilde kwetsen”, klinkt het. “Bovendien is Bataille nog jong, verlaat hij na de rode kaart zonder misbaar het veld en drukt hij ter zitting zijn spijt uit. Tot slot beschikt hij ook over een gunstig disciplinair verleden. Hij werd nog niet eerder rechtstreeks uitgesloten.”

Jelle Bataille is in principe geschorst voor de thuiswedstrijd van donderdagavond tegen Eupen, al kan zowel Antwerp als het Bondsparket nog in beroep gaan tegen de beslissing van het Disciplinair Comité. In dat geval buigt de Disciplinaire Raad zich vrijdag over het incident en de strafmaat. (belga)