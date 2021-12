Zestiger stervend aangetroffen in woning: politie gaat uit van verdacht overlijden

Een zestiger uit de Hof Ter Ventstraat in Lebbeke is overleden in het ziekenhuis van Dendermonde. Zijn dood wordt beschouwd als een verdacht overlijden. Mogelijk is er een wapen in het spel en stierf de man aan de gevolgen van een schotwonde. De politie voert een onderzoek.

De feiten zouden zich afgelopen vrijdag hebben afgespeeld maar raakten nu pas bekend. De toen opgeroepen hulpdiensten troffen in een alleenstaande woning in de Hof Ter Ventstraat in Lebbeke, een zestiger in nood aan. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht maar overleed er aan zijn verwondingen.

Details over het voorval maken deel uit van het onderzoek. Vermoedelijk is er een vuurwapen in het spel, maar dat wil of kan politie noch parket bevestigen, ook niet of de man de verwondingen al dan niet in zijn huis opliep. De woning ligt op het einde van een doodlopende weg.

Wel is zeker dat het om een verdacht overlijden gaat. De woning werd doorzocht en was woensdag niet meer verzegeld. Het parket onthoudt zich van elke commentaar over de zaak.