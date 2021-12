Mondiale schuld bereikte recordniveau in 2020

De schuld van alle landen in de wereld is het voorbije jaar als gevolg van de door de coronapandemie veroorzaakte crisis opgelopen tot een recordbedrag van 226.000 miljard dollar. Daarmee bedraagt de wereldwijde schuld 256 procent van het mondiale bruto binnenlands product, zo heeft het Internationaal Monetair Fonds woensdag bekendgemaakt. Het gaat om een stijging met 28 procent, wat meteen de hoogste stijging is sinds de Tweede Wereldoorlog.

De staatsschuld alleen al vertegenwoordigt nu bijna 40 procent van de totale mondiale schuld, “het hoogste aandeel sinds het midden van de jaren zestig”, aldus de onderzoekers. Een en ander is het directe gevolg van de twee grootste economische crisissen van de voorbije jaren, met name de wereldwijde financiële crisis van 2008 en de huidige crisis die is veroorzaakt door de coronapandemie.

De sterke toename van de schuld in 2020 is volgens het IMF echter gerechtvaardigd, want de overheden hebben op deze manier het leven van hun inwoners beschermd, banen veiliggesteld en een faillissementengolf vermeden. “Indien de regeringen niet hadden ingegrepen, zouden de sociale en economische gevolgen rampzalig zijn geweest”, klinkt het in het rapport.

Tegelijk zorgt het hoge schuldenniveau ook wel voor een grotere kwetsbaarheid, vooral omdat de financieringsvoorwaarden in de toekomst minder gunstig zullen zijn. “Hoge schuldniveaus beperken in de meeste gevallen het vermogen van de regeringen om het herstel te ondersteunen en het vermogen van de privésector om op middellange termijn te investeren”, aldus het rapport.