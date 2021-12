Justitie moet stapelbedden aanslepen door overbevolking gevangenissen: “Gevolg van succes ‘Operatie Sky ECC’”

“De huidige overbevolking in de Belgische gevangenissen is een gevolg van het succes van het drugsonderzoek ‘Operatie Sky ECC’ ”. Dat heeft Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) gezegd. Door de opening van nieuwe gevangenissen komen er 2.400 extra bedden aan, maar die komen te laat.

Er zaten woensdag 10.913 mensen in de Belgische gevangenissen en dat is veel, want eigenlijk is er maar plaats voor 9.600 personen. In Sint-Gillis en Bergen bevalen de burgemeesters al dat er geen nieuwe gevangenen meer bij mogen. In Antwerpen, waar plaats is voor 439 mensen, maar er 769 op elkaar gepropt zitten, wordt er op 21 december crisisberaad gehouden.

“Opzienbarende succes”

“We zijn slachtoffer van het opzienbarende succes van politie en justitie”, zei Van Quickenborne in de Kamer, waarbij hij verwees naar het dossier ‘Operatie Sky ECC’. In maart 2021 kondigde Justitie aan dat ze erin geslaagd waren om de cryptofoons van Sky ECC te kraken, en daardoor inzagen kregen in de gesprekken van de onderwereld.

Het federaal parket liet sindsdien al 116 mensen in voorhechtenis opsluiten, het Antwerpse parket al 96 mensen. “Dat is 212 mensen, zowat de bevolking van een extra gevangenis”, aldus minister Van Quickenborne.

Bovendien stuurde de vorige regering gedetineerden tijdens de lockdown naar huis. Die moeten nu hun straf verder uitzitten.

Stapelbedden

“Er komen op termijn 2.440 extra gevangenisbedden bij”, aldus Van Quickenborne, die verwees naar de toekomstige gevangenissen in Haren (2022), Dendermonde (2022), Ieper (2023) en Antwerpen (2025). “Oplossingen op lange termijn”, vond Kamerlid Sofie De Wit (N-VA).

Justitie wil daarom nu gevangenen beter verspreiden over alle gevangenissen. Daarvoor worden ook stapelbedden geplaatst, “zodat gevangenen ten minste niet op de grond moeten slapen”.

Vanuit Antwerpen vertrekken er straks gevangenen naar Merksplas, Beveren, Hoogstraten, Wortel en Leuven.

Gevangenissen huren in Nederland, zoals vroeger gebeurde, is geen optie: “Die onderhandelingen zouden één jaar duren.”