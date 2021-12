Na onthullingen over voetbaltrainer Peter Maes: wat doe je in godsnaam met 2,3 miljoen euro zwart geld?

400.000 euro cash op tafel deed Peter Maes zwichten om trainer te worden van Lokeren. Dat heeft Dejan Veljkovic, spijtoptant van het voetbalschandaal Propere Handen, dinsdag verteld in Pano. Uiteindelijk zou Maes bijna 2,3 miljoen euro in het zwart verdiend hebben tijdens zijn passages bij Lokeren en Genk. Allemaal cash, verpakt in brood- en supermarktzakken. Maar kon hij überhaupt wel iets doen met dat geld? Je kunt er toch niet zomaar een grote aankoop mee doen?