Roberto Martinez: “Vermaelen denkt erover na om, als hij stopt, meteen trainer te worden”

Bondscoach Roberto Martinez geeft zo nu en dan interviews aan de Spaanse radio. Vanmiddag was Marca Radio aan de beurt. In een half uur durend gesprek ging zijn meest opmerkelijke uitspraak over de 36-jarige verdediger Thomas Vermaelen, die transfervrij weggaat bij Vissel Kobe. Volgens Martinez wil Vermaelen in de zeer nabije toekomst aan de slag als trainer, al lonkt natuurlijk eerst nog het WK in Qatar.

Martinez gaf tijdens de voetbalshow La Pizarra de Quintana op Marca Radio uitleg over het project waarbij hij zoveel mogelijk Rode Duivels van de huidige generatie wil helpen om hun trainersdiploma te halen. “Neem nu de huidige situatie van Vermaelen die zijn contract heeft uitgedaan in Japan”, aldus Martinez. “Nu is hij aan het overwegen, als hij zou stoppen, om de volgende dag meteen als trainer te beginnen.”

Het contract van Thomas Vermaelen bij Vissel Kobe loopt pas eind januari officieel af, maar hij heeft zijn laatste wedstrijd al gespeeld. Het seizoen zit er immers op in Japan.

Op het voorbije EK was Vermaelen bij de Rode Duivels nog een van de sterkhouders achterin. Aangezien het winter-WK in Qatar al over exact een jaar plaatsvindt, lijkt de kans groot dat de 36-jarige verdediger eerst nog op zoek gaat naar een laatste avontuur als actieve voetballer alvorens werk te maken van zijn trainersambitie. Wel is het denkbaar dat hij bij de keuze van zijn volgende club al rekening houdt met zijn trainersambities nadien.