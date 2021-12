Wat is er veranderd bij Cercle Brugge? Vanderhaeghe had ook 12 op 12 gepakt, maar Thalhammer nam wel juiste beslissingen

Cercle Brugge is de laatste weken uit een diep dal geklommen: van de voorlaatste plaats naar de twaalfde met vier overwinningen op rij. Het effect van de nieuwe coach Dominik Thalhammer? Wellicht niet, zou je zeggen. De Oostenrijker gebruikte al drie keer op rij dezelfde spelers en hetzelfde systeem als Yves Vanderhaeghe in zijn laatste (gewonnen) wedstrijd. Thalhammer deed er wél goed aan om in de principes van Vanderhaeghe te geloven en ze niet zomaar overboord te kieperen. De vier fundamenten voor het succes van Cercle.