Het wordt steeds heter onder de voeten van Mark Meadows: welke rol speelde Trumps stafchef in de raid op het Capitool?

Met de dag wordt het heter onder de voeten van Mark Meadows, de voormalige stafchef van Donald Trump. Wat zeker is, is dat de Republikein minstens een schakelbord was voor en tijdens de raid op het Capitool op 6 januari. Niet alleen Meadows komt in nauwe schoentjes. De komende dagen en weken zullen nog namen vallen van Trump-adepten die ervan verdacht worden meegewerkt te hebben aan “een poging tot geweldloze staatsgreep”. Want niemand gelooft dat Meadows de echte spin in het web was.