Storm bezorgt Mechelen winst in doelpuntenkermis tegen AA Gent

Na zeven mislukte pogingen wilde Malinwa nog eens de volle buit pakken tegen de Buffalo’s. KV startte met de verwachte namen, op de zieke Schoofs na. De Limburger onderging een coronatest, maar wacht nog op het resultaat. Bij de bezoekers kreeg Castro-Montes nog eens zijn kans op rechts. Het trio Kums-De Sart-Bezus bevolkte het centrale middenveld.

Castro-Montes mocht nog eens starten voor AA Gent. Dat werd geen succes. Na 72 minuten werd hij vervangen door Samoise. — © BELGA

Protest om het vroege aanvangsuur

Het stadion liep maar moeizaam vol voor deze nochtans interessante affiche tussen twee clubs uit de linkerkolom. Het vroege aanvangsuur (18u45) was natuurlijk de spelbreker. De Mechelse fans achter doel protesteerden met een spandoek ‘De twaalfde man heeft ook een job’ en hielden zich de eerste twaalf minuten afzijdig. Daarin viel ook bitter weinig te beleven. Alleen De Sart kon met een grondscherend schot Coucke aan het werk zetten.

Malinwa reageerde met een afzwaaier van Shved, maar de betere kansen bleven voor Gent. Een volley van Castro-Montes ging via Coucke over de dwarsligger. De afgeweken poging van Tissoudali zoefde naast.

Even voorbij het halfuur trilden de touwen dan toch in het voordeel van de blauwhemden. Van Hoorenbeeck verslikte zich eerst in de bal en verspeelde die vervolgens bij het uitvoetballen. Een cadeautje dat Tissoudali met Kerstmis in zicht uiteraard graag uitpakte.

Lang hoefden we na de 0-1 niet te wachten op Mechels weerwerk. Een voorzet van Walsh belandde bij Mrabti, die via Ngadeu Bolat verschalkte. Een gelijkmaker met een portie meeval.

Mrabti scoorde ook twee keer voor KV Mechelen. Hier wordt hij gefeliciteerd door onder meer Igor De Camargo. — © BELGA

Vijf goals na de rust

In de tweede helft hoefden we minder lang te wachten op doelpunten. Van Hoorenbeeck stapte ongelukkig in, waardoor Depoitre alle ruimte kreeg om zijn vijfde competitiegoal tegen het net te duwen.

Ook nu konden de Gentenaars niet lang genieten van de voorsprong. Souza stuurde met een lange bal Storm de diepte in. De Maldegemnaar gaf zowel Castro-Montes als Hanche-Olsen het nakijken, om vervolgens met zijn mindere linker magistraal raak te schieten. De Kakkers gingen nu op en over hun tegenstander. Hanche-Olsen legde Storm neer in de zestien. Mrabti liet Bolat vanop de stip geen kans.

De doelpunten bleven aan een rotvaart volgen. Tissoudali zorgde met een van zijn makkelijkste treffers ooit voor de 3-3. Opnieuw Storm bracht KV, deze keer met zijn rechter, razendsnel weer op voorsprong.

Storm kende een begenadigd avondje. Hij zit nu aan tien competitietreffers. — © BELGA

Samen zesde

Gent stak nog twee keer de neus aan het venster. Bezus trapte op de lat. Peyre behoedde zijn team met meer geluk dan wijsheid van een vierde tegentreffer. Na de zeges Antwerp, Standard en Club Brugge legt Mechelen zo opnieuw een topclub over de knie. De ploeg van Vrancken komt bovendien naast Gent op een gedeelde zesde plaats terecht.