Cathy Berx vraagt duidelijke richtlijnen voor eindejaar

“Ik vrees dat omikron opnieuw voor extra druk zal zorgen op onze huisartsen en apotheken”, zegt ze. “Duidelijke richtlijnen voor de eindejaarsfeesten laten best niet te lang op zich wachten. Mondmaskers, zelftests, afstand houden, verluchten en met niet te veel mensen samenkomen, maken daar best deel van uit.”

Zelf heeft ze ook al enkele tips klaar. “De meeste landen raden aan om met niet meer dan drie gezinnen samen te vieren. Doe een zelftest vooraf en blijf thuis als die positief is. Vraag de gastvrouwen of -heren of ze over een CO2-meter beschikken en zet die aan. Verlucht de ruimte als die in oranje gaat. Blijf afstand houden en heb oog voor handhygiëne. En tracht, als dat in orde is, vooral ook van het feest te genieten.”